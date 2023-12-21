МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. США обеспокоены решением правительства Венгрии ввести в действие закон "О защите национального суверенитета", они обвиняют Бухарест в возможности использования "драконовских инструментов" для запугивания оппозиции, заявили в госдепе. Венгрия может лишиться права голоса в ЕС из-за Украины

"Соединенные Штаты обеспокоены сегодняшним решением правительства Венгрии ввести в действие новый закон, обеспечивающий венгерское правительство драконовскими инструментами, которые можно использовать для запугивания и наказания тех, чьи взгляды не разделяются правящей партией", — говорится в сообщении американского ведомства.

Госдеп добавил, что новая норма не соответствует "ценностям демократии, свободы личности и верховенства закона", разделяемым США.

Ранее в декабре парламент Венгрии принял закон об учреждении специального органа по контролю за иностранным финансированием участников выборов, за получение денег из-за рубежа будет грозить лишение свободы на срок до трех лет. Закон "О защите национального суверенитета" был принят 141 голосом за при 50 голосах против.

В описании документа говорилось, что уже предпринимались попытки повлиять на парламентские выборы 2022 года с помощью денег, поступающих напрямую из-за границы, а "кандидат в премьер-министры от объединенной оппозиции также заявил, что в ходе предвыборной кампании к ним из США пришло несколько миллионов долларов".

Закон предусматривает создание органа — Управления по защите суверенитета — препятствующего влиянию на венгерские выборы из-за рубежа и посягательствам на суверенитет страны. За использование иностранного финансирования в предвыборной компании будет предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.