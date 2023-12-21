МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. После завершения украинского кризиса потребуется дискуссия между Россией и Европой о общей европейской безопасности, учитывающей интересы РФ, заявил в эфире ток-шоу The Mother of All Talk Shows первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Мир много узнает об Украине и Канаде после СВО, заявил Полянский

"Крупнейшая ошибка, которую делают некоторые наши европейские соседи — они пытаются построить архитектуру безопасности против России, а не вместе с Россией. Это очень большая ошибка. Это не приведет нас никуда и не устранит все возможные причины конфликтов и угроз на европейском континенте", — сказал Полянский.

По его словам, Россия выступает за принцип неделимости безопасности, "когда безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности другого". "Но НАТО не вписывается в эту картину, по крайней мере, в своем нынешнем виде. НАТО — это альянс, который изначально воспринимал Россию врагом или соперником", — пояснил дипломат.

"Конечно, после завершения украинского кризиса нам неизбежно придется вести дискуссии о европейской безопасности. Потому что в противном случае европейский континент будет оставаться очень хрупким. Если безопасность европейского континента будет обеспечиваться за счет российских интересов и при прямой угрозе российским интересам, не думаю, что это будет устойчивая конструкция, выгодная каждой стране континента", — подчеркнул Полянский.