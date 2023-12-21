МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Прослушивающее устройство, обнаруженное в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного, усиливает противостояние между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на политических аналитиков. Об этом сообщает РИА Новости. Зеленский "забыл" русский язык, заявила Захарова

"На Банковой (в Офисе президента Украины — прим. ред.), по сути, отрицают свою причастность (к установлению прослушивающего устройства — прим. ред.) А осадочек остался. Внимание к Залужному, конечно, будет привлечено", — прокомментировал ситуацию украинский политолог Константин Бондаренко.

Другой украинский политолог, Вадим Карасев, обратил внимание, что в конфликте с президентом Залужный выглядит "жертвой", что и обусловило его ситуативную политическую "победу" над Зеленским. Эксперт выразил уверенность, что инцидент приведет к повышению напряженности в отношениях между Залужным и Офисом президента.

По его словам, противостояние не часто будет "прорываться наружу", но "этот "котел" начинает закипать".

Соглашаясь с Карасевым, Бондаренко отметил, что скандал с "жучком" способствовал формированию политического имиджа главкома. Ведь Залужный, по мнению политолога, смог стать фаворитом многих потенциальных избирателей, еще не сделав ни одного заявления о своих политических планах.

"Его рейтинг все набирает, — констатирует Бондаренко. — При этом у него нет ни лозунгов, ни партии, ни даже политической команды. Но очень многие люди считают, что было бы чудо, если бы он возглавил страну".

Украинское издание "Цензор", ссылаясь на данные источников в спецслужбах, ранее сообщило, что в кабинете личного помощника главкома Константина Бушуева было обнаружено прослушивающее устройство. Комментируя случившееся, Залужный заявил, что это один из кабинетов, в которых он работает, и назвал случившееся "войной". Позднее "жучки", как сообщила "Украинская правда", были найдены и у подчиненных главкома.