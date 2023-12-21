МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Решение Германии разместить в Литве бригаду бундесвера застигло Вильнюс врасплох, пишет немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на "конфиденциальную" переписку посольства Германии в Вильнюсе с федеральным правительством. Литва увеличила покупку у России удобрений до максимума с марта 2022 года

Как отметил в письме военный атташе посольства ФРГ, которого цитирует Der Spiegel, "в литовских правительственных кругах скрытно высказываются опасения по поводу финансирования в связи с размещением немецкой бригады в Литве".

Авторы статьи объясняют указанные финансовые трудности Литвы желанием Вильнюса направить существенные инвестиции в модернизацию своей армии, а также тем, что литовское руководство "было застигнут врасплох решением (министра обороны Германии Бориса. — ред.) Писториуса".

Ранее Германия не планировала размещать бригаду в Прибалтике на постоянной основе и настаивала, чтобы военные находилась преимущественно на немецкой территории, но летом глава минобороны ФРГ изменил свою позицию, чем и "удивил литовцев". В связи с этим финансовое планирование Вильнюса на 2024 год, как указывается в письме немецкого посольства, оказалось "сорвано".

Как отмечается в документе, в Вильнюсе убеждены, что должны финансировать только военную инфраструктуру, а оплачивать строительство жилых помещений для немецкого персонала страна должна "пропорционально", поскольку стандарты бундесвера "значительно" выше по сравнению армией Литвы.

Der Spiegel отмечает, что представители прибалтийской республики не считают себя ответственными за строительство школ и детских садов для семей солдат бундесвера. Как говорится в упоминавшемся письме, "помимо предоставления земли, в Вильнюсе говорят, что эти строительные расходы на 100% будут оплачиваться Германией".

Между тем глава немецкого военного ведомства Писториус в ходе визита в Литву не акцентировал внимание на вопросе финансирования контингента. В итоге "деликатный вопрос", как отмечают авторы статьи, был отложен на более поздний срок.