МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может повлиять на республиканских конгрессменов, чтобы заблокировать выделение новой помощи Украине, заявил в беседе с изданием Politico лидер демократов в сенате США Чак Шумер.

Описывая ситуацию, сенатор отметил: "Он является огромной политической силой в той партии, и вопрос в том… поступят ли они правильно, даже зная, что Дональд Трамп атакует их отвратительным и порочным образом?"

По словам Шумера, на сегодняшний день около пяти республиканцев в сенате точно поддержат сделку с демократами по ужесточению миграционного законодательства и охране границы с Мексикой в обмен на голоса за помощь Украине. Но 15 сенаторов-республиканцев "независимо ни от чего проголосуют против", остальные же, как считает лидер демократов, могут отказаться от сделки под влиянием Трампа. Трамп попросил суд отклонить ускоренное рассмотрение запроса об иммунитете

Во вторник Шумер признал, что сенаторам не удалось согласовать сделку для выделения помощи Украине, поскольку вопрос оказался сложным и работа над ним будет продолжена в январе. Сенат должен вернуться к полноценной работе 8 января. Контролируемая республиканцами палата представителей ушла на рождественско-новогодние каникулы еще неделю назад.

Лидеры обеих фракций сената ранее заявили о прогрессе в переговорах о миграционной реформе в обмен на помощь Украине. Сенат решил не расходиться на зимние каникулы и продолжить согласовывать администрацией Байдена сделку, которая позволила бы провести через конгресс запрос на $61 млрд для Киева.