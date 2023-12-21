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Путин поручил организовать формирование электронных повесток
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Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по внедрению электронных повесток и предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток. Соответствующий... ПРАЙМ, 21.12.2023
общество , экономика, новости, россия, владимир путин, электронные повестки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по внедрению электронных повесток и предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток.
Соответствующий документ опубликован на портале Кремля.
"Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению… б) формирования и направления повесток в электронной форме… г) предоставления гражданам автоматизированного доступа к личному кабинету в реестре повесток", — говорится в поручении.
Путин также поручил подготовить соответствующий доклад до 15 января 2024 года. Кроме того, глава государства поручил до 15 января проинформировать о готовности автоматического подтверждения права на отсрочку от призыва на службу.
Министр обороны Сергей Шойгу и глава Минцифры Максут Шадаев назначены ответственными за оба поручения.
Ранее летом Госдума приняла закон, в соответствии с которым с 1 января 2024 года верхний порог призывного возраста поднимется с 27 лет до 30. Документ не предусматривал поэтапного повышения призывного возраста.