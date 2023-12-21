МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по внедрению электронных повесток и предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток. В Госдуме разъяснили, когда электронная повестка считается полученной

Соответствующий документ опубликован на портале Кремля.

"Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению… б) формирования и направления повесток в электронной форме… г) предоставления гражданам автоматизированного доступа к личному кабинету в реестре повесток", — говорится в поручении.

Путин также поручил подготовить соответствующий доклад до 15 января 2024 года. Кроме того, глава государства поручил до 15 января проинформировать о готовности автоматического подтверждения права на отсрочку от призыва на службу.

Министр обороны Сергей Шойгу и глава Минцифры Максут Шадаев назначены ответственными за оба поручения.

Ранее летом Госдума приняла закон, в соответствии с которым с 1 января 2024 года верхний порог призывного возраста поднимется с 27 лет до 30. Документ не предусматривал поэтапного повышения призывного возраста.