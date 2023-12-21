МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Жители России перед Новым годом стремятся расстаться с долгами за жилищно-коммунальные услуги и перед банками: в предновогодний период по ним расчет число платежей и увеличивается их размер, подсчитали аналитики "Тинькофф банка" в рамках проекта Tinkoff Data. Результаты их исследования есть у РИА Новости. Подсчитано, сколько яиц "съедят" россияне в 2023 году

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

"Многие россияне в преддверии Нового года стремятся решить оставшиеся финансовые вопросы, погасить задолженности по счетам, уплатить налоги… Повышается… активность россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг. Среднее число платежей, совершенных россиянином для оплаты ЖКУ, в декабре 2021 года на 6% больше, чем в среднем по году, в декабре 2022 года — на 8% больше. Тенденция к росту показателя начинает прослеживаться и в ноябре 2023 года: среднее число платежей за ЖКУ на одного клиента оказалось на 2% выше, чем в среднем в другие месяцы года", — выяснили аналитики.

Растет в предновогодний период и средний чек за ЖКУ: в декабре 2022 года он вырос на 12%, до 7080 рублей, в 2021 году — на 10%, до 7035 рублей. Кроме того к концу года жители РФ активнее погашают кредиты: платежи совершаются чаще и на более крупные суммы. Так, в декабре 2022 года транзакций по погашению ссуд было на 20% больше, чем в другие месяцы, а в 2021 году — на 19%. Чек также становился больше — на 38% и 20%, соответственно.

Сезонность прослеживается и в уплате налогов, однако здесь она привязана к налоговому календарю — обязательным датам уплаты налогов до 1 декабря и 15 июля. На эти периоды и приходится пик по частотности и сумме платежей в ФНС. "В декабре средний чек по налоговым платежам меньше, чем в среднем по году: в декабре 2021 года на 20% ниже, в декабре 2022 — на 46% ниже", — отметили аналитики.

РОСТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ И БЫТОВЫХ ПЕРЕВОДОВ

Еще под конец года россияне как правило начинают больше жертвовать денег на благотворительность. В декабре 2021 года средний чек на эти цели вырос на 37% относительно среднемесячного уровня, в декабре 2022 года — на 4%. Однако среднее число платежей почти не менялось: в ноябре этого года этот показатель равен среднегодовому, как и в декабре прошлого года, а вот в последний месяц 2021 года среднее количество благотворительных платежей и вовсе уменьшилось на 22%. "Плохие" долги россиян по ипотеке обновили рекорд

Также перед праздниками происходит скачок общих объемов безналичных переводов: в декабре прошлого он был на 30% выше среднего, а в ноябре 2023 года — на 24%. Аналитики связывают это с предновогодними сборами средств на корпоративы и подарки, возвратом долгов, разделением счетов в ресторанах или переводами денег в качестве подарка.

В основном обороты по переводам растут из-за увеличения их частоты. Например, на одного клиента в 2022 году самое большое число переводов в месяц приходилось на декабрь — 12,5 перевода в месяц, против 10,7 перевода в среднем за год. "При этом средний чек таких транзакций в декабре, наоборот, ниже среднегодового показателя: в декабре 2022 он на 12% меньше, чем в среднем по всему 2022 году", — добавили аналитики.

ЛЕТОМ ОПЛАЧИВАЮТ ШТРАФЫ И ОБРАЗОВАНИЕ

Сезонностью отличается и оплата образовательных услуг, однако пик таких транзакций приходится на август, перед началом учебного года. Так в последний месяц лета 2021 года россияне совершали в 1,5 раза больше платежей в этой категории, чем в среднем за год, а в августе 2022 года — на 60% больше. "В декабре 2021 года количество оплат образовательных услуг на 13% превысило среднегодовой показатель по месяцам, в декабре 2022 года — на 12%. Средний чек при этом в декабре 2021 года оказался на 53% меньше среднего показателя в другие месяцы, в декабре 2022 года — на 33% меньше", — добавили аналитики.

А вот на июль приходится пик по частоте оплаты штрафов за нарушение правил ПДД на одного россиянина. В июле 2021 года житель РФ в среднем платил на 17% больше штрафов ГИБДД, чем в другие месяцы года, в июле 2022 года — на 13%, а 2023 году — на 11% больше. По мнению аналитиков, "это связано с более активными передвижениями россиян в разгар летнего туристического сезона".

К концу года активность по уплате штрафов наоборот снижается: россияне предпочитают оплачивать их сразу, например для того, чтобы получить скидку. В декабре 2021 года один россиянин в среднем платил на 12% меньше штрафов, в декабре 2022 года — на 13% меньше. "Но средний чек таких платежей к концу года растет: в декабре 2021 года показатель оказался на 17% выше относительно среднегодового, а в декабре 2022 года — на 21%", — заключили аналитики.