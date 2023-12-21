МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Запад теряет интерес к теме конфликта на Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Снизила запросы. Украина будет требовать меньше денег от Запада

Матвиенко отметила, что на данный момент не существует предпосылок к завершению конфликта. "Но то, что интерес на Западе падает к украинской теме, то, что у них не осталось аргументов для выделения дополнительных больших средств Украине в своих парламентах, перед своим населением, это факт", — отметила политик.

Кроме того, сенатор подчеркнула, что Запад откажется от Украины так же, как когда-то отказался от Ирака и Афганистана. Подобные действия у Запада уже вошли в привычку.

Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.

Кроме того, в Кремле отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей специальной военной операции остается абсолютным приоритетом для Москвы.