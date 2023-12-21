МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Идиотизм в международном спорте пройдет в будущем, но Запад уже далеко запустил свои щупальца, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. В МИД рассказали о позиции стран-членов МОК по отношению к России

Ранее сообщалось, что 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких критериев.

"Мы видим, до какой степени дошла политизация и русофобия (в спорте). Запад запустил всюду свои щупальца. Даже в святое — спорт… Это стыдно. Никто никогда в истории олимпийского движения этого не забудет и не простят. Этот идиотизм пройдет", — сообщила Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии 2023 года.

Она также отметила, что международные чиновники от спорта и члены Международного олимпийского комитета разрушили олимпийских дух, тем самым полностью дискредитировав себя.

По словам председателя СФ, чиновники, стремясь сохранить свои теплые места, уничтожили хартию олимпизма. Матвиенко подчеркнула, что эти люди войдут в историю как "разрушители олимпийского движения".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что выдвинутые МОК условия несправедливы и дискриминационные. По ее мнению, такое несправедливое решение вбивает клин между людьми.