МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российская экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров с хорошим уровнем зарплат, сообщил президент России Владимир Путин. Путин дал старт движению по трассе М-12 "Восток" до Казани

"Наша экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров и хороших высоких заработных плат", — сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Российский лидер добавил, что России также нужно расширить национальные цели развития, так как сформированные в 2018 году, завершаются. Более того, необходимо увеличить горизонт планирования до 2036 года, поставить задачи, определить целевые параметры развития, которые соответствуют нашим возросшим возможностям и более высоким запросам общества.