2023-12-21T15:41:45+03:00
2023-12-21T15:41:45+03:00
2023-12-21T15:41:45+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231221/842636438.html
Россия должна стать экономикой с хорошими зарплатами, заявил Путин
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российская экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров с хорошим уровнем зарплат, сообщил президент России Владимир Путин. "Наша экономика... ПРАЙМ, 21.12.2023
общество , новости, россия, экономика, кадры, зарплата
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/85/842568595.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/85/842568595.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/85/842568594.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/85/842568594.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/85/842568582.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/85/842568582.jpg
https://1prime.ru/government/20231221/842635008.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российская экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров с хорошим уровнем зарплат, сообщил президент России Владимир Путин.
"Наша экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров и хороших высоких заработных плат", — сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Российский лидер добавил, что России также нужно расширить национальные цели развития, так как сформированные в 2018 году, завершаются. Более того, необходимо увеличить горизонт планирования до 2036 года, поставить задачи, определить целевые параметры развития, которые соответствуют нашим возросшим возможностям и более высоким запросам общества.