2023-12-21T17:06:39+03:00
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Россияне ждут результата работы властей не на бумаге, заявил Путин
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Граждане России ожидают от властей ощутимого результата их деятельности, а не на бумаге, заявил президент России Владимир Путин. "Граждане страны, безусловно, ждут от нас... ПРАЙМ, 21.12.2023
общество , финансы, экономика, новости, россия, путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Граждане России ожидают от властей ощутимого результата их деятельности, а не на бумаге, заявил президент России Владимир Путин.
"Граждане страны, безусловно, ждут от нас результатов не на бумаге, а ждут от нас результата такого, который они бы сами ощущали на уровне, на качестве своей жизни, причем в ежедневном, бытовом режиме", — отметил российский лидер.
Кроме того, в ходе сессии Совета по стратегическому развитию и национальному планированию президент поручил отнестись особенно внимательно к поручениям, которые относятся к показателям заработной платы.