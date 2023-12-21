МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Граждане России ожидают от властей ощутимого результата их деятельности, а не на бумаге, заявил президент России Владимир Путин. Путин поручил усилить внимание к финансированию проектов

"Граждане страны, безусловно, ждут от нас результатов не на бумаге, а ждут от нас результата такого, который они бы сами ощущали на уровне, на качестве своей жизни, причем в ежедневном, бытовом режиме", — отметил российский лидер.

Кроме того, в ходе сессии Совета по стратегическому развитию и национальному планированию президент поручил отнестись особенно внимательно к поручениям, которые относятся к показателям заработной платы.