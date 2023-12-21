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Кремль вновь отказался от проведения новогоднего приема
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Новогоднего приема в Кремле не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальному представителю Кремля задали вопрос, будет ли в этом году... ПРАЙМ, 21.12.2023
общество , новости, дмитрий песков, новый год, кремль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Новогоднего приема в Кремле не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальному представителю Кремля задали вопрос, будет ли в этом году традиционный прием. "Нет. Не планируется", — ответил он.
Новогодний прием, который проходит в последних числах декабря, — традиция последних двадцати лет. В Государственный Кремлевский дворец приглашают не только госслужащих и политиков, но и выдающихся деятелей российской науки, культуры и образования, представителей СМИ. Считается, что это самый неформальный прием в Кремле, гости не соблюдают строгий протокол.
Президент России в 2022 году прервал традицию, объявив на заседании Госсовета по молодежной политике, что мероприятия не будет.