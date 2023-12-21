МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Новогоднего приема в Кремле не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Названы самые популярные в России подарки на Новый год

Официальному представителю Кремля задали вопрос, будет ли в этом году традиционный прием. "Нет. Не планируется", — ответил он.

Новогодний прием, который проходит в последних числах декабря, — традиция последних двадцати лет. В Государственный Кремлевский дворец приглашают не только госслужащих и политиков, но и выдающихся деятелей российской науки, культуры и образования, представителей СМИ. Считается, что это самый неформальный прием в Кремле, гости не соблюдают строгий протокол.

Президент России в 2022 году прервал традицию, объявив на заседании Госсовета по молодежной политике, что мероприятия не будет.