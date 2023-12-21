МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Венесуэлы Николаса Мадуро подчеркнуты общность подходов к формированию многополярного мира и неприятие незаконных санкций, сообщает пресс-служба Кремля. Россияне ждут результата работы властей не на бумаге, заявил Путин

"При обмене мнениями по международной повестке дня подчеркнуты общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, неприятие незаконных санкций и вмешательства во внутренние дела государств", — говорится в сообщении.

Также Мадуро проинформировал главу государства о переговорах с лидером Гайаны Ирфааном Али по ситуации вокруг района Эссекибо.

Более того, Путин подтвердил приглашение президенту Венесуэлы Николасу Мадуро посетить Россию с визитом в следующем году.