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Путин и Мадуро обсудили по телефону создание многополярного мира
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В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Венесуэлы Николаса Мадуро подчеркнуты общность подходов к формированию многополярного мира и неприятие... ПРАЙМ, 21.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Венесуэлы Николаса Мадуро подчеркнуты общность подходов к формированию многополярного мира и неприятие незаконных санкций, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обмене мнениями по международной повестке дня подчеркнуты общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, неприятие незаконных санкций и вмешательства во внутренние дела государств", — говорится в сообщении.
Также Мадуро проинформировал главу государства о переговорах с лидером Гайаны Ирфааном Али по ситуации вокруг района Эссекибо.
Более того, Путин подтвердил приглашение президенту Венесуэлы Николасу Мадуро посетить Россию с визитом в следующем году.