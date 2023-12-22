МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X критикуют заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении получать постоянную финансовую помощь от Евросоюза в течение следующих четырех лет, следует из опубликованных в соцсети комментариев. Зеленский "забыл" русский язык, заявила Захарова

"Хватит! Неужели вы еще не поняли, что Украина — это всего лишь пешка Америки и НАТО, воюющая с Россией за счет Украины в виде трупов и разрушения вашей страны, не заботясь ни о вас, ни о вашем народе. Обратитесь к Путину", — написал пользователь с ником AllanHansford1.

По мнению другого пользователя с ником JohnDoe17760704, Зеленский колесит по странам с просьбами о финансовой помощи, потому что боится возвращаться на Украину.

Другие пользователи соцсети отметили, что Украину ждет крах и потеря территорий. Некоторые комментаторы сравнили украинского лидера с безработным другом, который постоянно клянчит деньги, но при этом не собирается вам ничего возвращать.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении Украине 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов на период с 2024 по 2027 год. Венгрия, в свою очередь, заблокировала пакет военной помощи. В настоящее время страны-члены Евросоюза до сих пор не достигли согласия относительно предоставления помощи Киеву.