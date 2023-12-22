МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о продлении специального регулирования в сфере корпоративных отношений для сглаживания последствий санкций, часть особенностей регулирования, действующих в текущем году, продлевается на весь 2024 год, а часть – только на полгода. Совфед расширил полномочия президента по мерам против некоторых стран

На весь следующий год продлевается возможность проводить годовые собрания акционеров в заочной форме по решению совета директоров (исполнительного органа) хозобщества. Также у акционерных обществ (АО) и в следующем году останется возможность избирать членов совета директоров на три года.

Еще на год продлеваются и нормы, касающиеся специальных правил размещения российских облигаций для погашения иностранных облигаций, а также возможности приостановки прав недружественных иностранных акционеров в российских значимых хозобществах (в части участия в общих собраниях, получения дивидендов, распределения прибыли и т.д.)

В то же время ряд особенностей регулирования корпоративных отношений продлевается только на полгода. Так, до 1 июля 2024 года сохраняется возможность функционирования совета директоров (наблюдательного совета) АО, находящегося под санкциями недружественных государств, в случае сокращения его состава до трех человек.

На аналогичный срок сохраняется и порог в 5% голосующих акций для возникновения у акционера права доступа к определенной информации и документам АО, а также обращения в суд. До санкций этот порог составлял 1%.

Кроме того, до 1 июля продлевается норма, позволяющая собранию акционеров передавать полномочия совета директоров (наблюдательного совета) АО, попавшего под санкции, коллегиальному, а при его отсутствии — единоличному исполнительному органу.

Закон, содержащий и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением некоторых норм, которые начнут действовать через 30 дней после этого.