МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Профильным комитетам необходимо разработать предложения по обеспечению равных мер поддержки для всех участников Специальной военной операции на Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко предрекла отказ Запада от Украины

"Одним из ключевых направлений нашей работы оставалось оказание помощи участникам специальной военной операции и их близким. В результате слаженного взаимодействия всех ветвей власти и на федеральном, и на региональном уровне принят внушительный объём поддерживающих мер", заметила сенатор.

Матвиенко особенно отметила работу Фонда "Защитники Отечества", тем не менее ряд вопросов требует внимания со стороны законодателей. Кроме того, ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить полный объем социальных льгот и мер поддержки для всех, кто сейчас находится на передовой.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Вяткин сообщил, что Государственная Дума и кабмин разрабатывают инициативу в части выравнивания статуса и льгот для всех участников специальной военной операции.