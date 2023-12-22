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Итальянцы привезли новогодние подарки детям Донбасса
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Благотворители из Италии привезли детям Донбасса новогодние подарки, заявил глава ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато. "В Харцызском районе, в приходе... ПРАЙМ, 22.12.2023
общество , новости, италия, донбасс, дети, новый год
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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РИМ, 22 дек — ПРАЙМ. Благотворители из Италии привезли детям Донбасса новогодние подарки, заявил глава ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато.
"В Харцызском районе, в приходе преподобного Серафима Саровского в Донецке, в Петровском районе, в прифронтовых селах в районе Горловки, в Дебальцево и в окрестных селах подарок получат более 600 детей", — сказал он РИА Новости.
По словам президента ассоциации, дети получат игрушки, сладости, фрукты, день в аквапарке, чтобы "забыть недели без электричества, воды и отопления из-за украинских бомбардировок".
Бордато добавил, что дед Мороз приезжает на Донбасс девятый раз в этом году.