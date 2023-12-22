РИМ, 22 дек — ПРАЙМ. Благотворители из Италии привезли детям Донбасса новогодние подарки, заявил глава ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато. Рождественский ужин станет для испанцев рекордно дорогим

"В Харцызском районе, в приходе преподобного Серафима Саровского в Донецке, в Петровском районе, в прифронтовых селах в районе Горловки, в Дебальцево и в окрестных селах подарок получат более 600 детей", — сказал он РИА Новости.

По словам президента ассоциации, дети получат игрушки, сладости, фрукты, день в аквапарке, чтобы "забыть недели без электричества, воды и отопления из-за украинских бомбардировок".

Бордато добавил, что дед Мороз приезжает на Донбасс девятый раз в этом году.