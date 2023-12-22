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Россиянам рассказали о новом регламенте сдачи экзамена на права
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Россияне с 1 апреля следующего года будут сдавать экзамен на водительское удостоверение по новому регламенту, следует из сообщения на официальном портале МВД России. "Разработка... ПРАЙМ, 22.12.2023
общество , новости, мвд, водительские права, экзамены
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Россияне с 1 апреля следующего года будут сдавать экзамен на водительское удостоверение по новому регламенту, следует из сообщения на официальном портале МВД России.
"Разработка проекта приказа обусловлена необходимостью приведения Административного регламента в соответствие требованиям положений Федерального закона от 10 июля 2023 г. № 313-ФЗ "О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", вступающего в силу 1 апреля 2024 года"", — сказано в публикации.
Отмечается, что речь идет о проекте, который внесет изменения в Административный регламент МВД по предоставлению госуслуг по проведению экзамена на право управления транспортными средствами.
Согласно документу, сумма штрафных баллов, при которой экзамен считается несданным, увеличится до семи. Кроме того, водителям, которым запрещено управлять ТС за езду в нетрезвом виде, запретят сдавать на права в других водительских категориях. Также лица с истекшим сроком паспорта или медицинского заключения не смогут получить права.