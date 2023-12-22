МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Предпродажу билетов на популярный спектакль "Щелкунчик" необходимо открыть электронно через авторизацию в "Госуслугах", предложил депутат Государственной Думы Антон Ткачев. "Госуслуги" запустили безопасную оплату при покупке автомобилей

"Пожалуй, "Щелкунчик" — самый классический новогодний спектакль. И один из самых желанных — билеты на него раскупают задолго до спектакля. Говорят, что на чёрном рынке билет на новогодний спектакль в Большой театр сейчас начинается от 200.000₽! Решение этому вопросу есть: открывать предпродажу билетов не в кассах, а электронно, через авторизацию в "Госуслугах", — сообщил депутат в своем Telegram-канале.

Ткачев отметил, что с таким подходом появится возможность вернуть билет онлайн через эту же систему, если посещение спектакля станет невозможным. Депутат уверен, что инициатива будет поддержана и получит одобрение. По словам Ткачева, наряду со столицей, большой спрос на билеты на наблюдается и в других регионах.

Большой театр уже запустил программу предварительной продажи билетов на спектакли "Щелкунчик" из-за высокого спроса.

Открытие электронной предпродажи билетов позволит упростить процесс и сделать его более прозрачным для всех заинтересованных лиц, заключил политик.