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В ГД предложили запустить продажу билетов на "Щелкунчик" через "Госуслуги"
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Предпродажу билетов на популярный спектакль "Щелкунчик" необходимо открыть электронно через авторизацию в "Госуслугах", предложил депутат Государственной Думы Антон Ткачев... ПРАЙМ, 22.12.2023
общество , новости, россия, билеты, большой театр
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Предпродажу билетов на популярный спектакль "Щелкунчик" необходимо открыть электронно через авторизацию в "Госуслугах", предложил депутат Государственной Думы Антон Ткачев.
"Пожалуй, "Щелкунчик" — самый классический новогодний спектакль. И один из самых желанных — билеты на него раскупают задолго до спектакля. Говорят, что на чёрном рынке билет на новогодний спектакль в Большой театр сейчас начинается от 200.000₽! Решение этому вопросу есть: открывать предпродажу билетов не в кассах, а электронно, через авторизацию в "Госуслугах", — сообщил депутат в своем Telegram-канале.
Ткачев отметил, что с таким подходом появится возможность вернуть билет онлайн через эту же систему, если посещение спектакля станет невозможным. Депутат уверен, что инициатива будет поддержана и получит одобрение. По словам Ткачева, наряду со столицей, большой спрос на билеты на наблюдается и в других регионах.
Большой театр уже запустил программу предварительной продажи билетов на спектакли "Щелкунчик" из-за высокого спроса.
Открытие электронной предпродажи билетов позволит упростить процесс и сделать его более прозрачным для всех заинтересованных лиц, заключил политик.