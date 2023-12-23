МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. США и Япония в 2023 году стали лидерами по дороговизне новогодней елки с украшениями, а дешевле всего нарядить свой дом к Новому году можно в России и Германии, при этом самый дорогой элемент декора — это, как правило, ель, а самые дешевые — верхушка и гирлянда, рассказали корреспонденты РИА Новости по всему миру. Названы популярные среди россиян туристические направления на Новый год

РИА Новости проанализировало стоимость традиционных праздничных украшений в различных странах мира. Для расчетов брали искусственную ель высотой 1,8 метра, набор елочных игрушек примерно на 80 штук, гирлянду, 10 крупных елочных шаров и украшение на макушку ели. Кроме того, для некоторых стран учитывались и другие украшения.

ГДЕ УКРАШЕНИЯ ДОРОЖЕ ВСЕГО?

Дороже всего из изученных стран украсить жилище к праздникам обойдется в США — 448 долларов (или 41,1 тысячи рублей по текущему курсу). Самыми затратными элементами декора стали сама ель и десять крупных елочных шаров, которые обычно продаются поштучно или маленькими наборами, — примерно по 175 долларов (около 16,1 тысячи рублей). Дешевле всего — украшение на макушку елки, в среднем за 25 долларов (2,3 тысячи рублей). Вместо него могут использоваться куклы-ангелы ручной работы из фарфора и ткани от 80 долларов (от 7355 рублей). А вот набор примерно из 80 украшений обойдется в среднем в 38 долларов (3,5 тысячи рублей).

Японский "новогодний набор" обойдется в 272 доллара или 25 тысяч рублей. Его самые дорогие элементы: 10 крупных шаров — 88 долларов (8091 рубль), набор игрушек — 80 долларов (7355 рублей) и искусственное дерево — 72 доллара (6620 рублей). Светящуюся гирлянду на 100-200 лампочек, а также верхушку для ели в среднем можно приобрести по 16 долларов (1471 рубль).

Среди европейских стран самый дорогой рождественско-новогодний декор во Франции — 213 долларов или 19,6 тысячи рублей. Самые дорогие элементы — это шары и ель. Их можно приобрести примерно за 116 долларов (10,7 тысячи рублей) и 42 доллара (3,9 тысячи рублей) соответственно.

Чуть бюджетнее украшение дома будет стоить в Италии и Греции — 179 долларов (16,5 тысячи рублей) и 177 долларов (16,3 тысячи рублей) соответственно. Больше всего по итальянскому карману ударят 10 шаров за 100 долларов, это средняя цена между стоимостью бюджетного шара из набора и более дорогого, продающегося по одиночке. В Греции, напротив, большую часть новогоднего бюджета занимает искусственная елка — 89 долларов (8,2 тысячи рублей).

Жители Турции заплатят за подготовку к зимним праздникам 167 долларов, или 15,3 тысячи рублей. Здесь, как и в Италии, дороже всего обойдутся крупные елочные шары — сразу 70 долларов (6,4 тысячи рублей), а вот набор небольших елочных игрушек и сама елка вдвое дешевле — 38 долларов (3,5 тысячи рублей) и 35 долларов (3,2 тысячи рублей) соответственно. Гирлянда и украшения на верхушку елки вместе обойдутся еще в 24 доллара (2,2 тысячи рублей).

БЮДЖЕТНЫЙ ДЕКОР

Одни из самых недорогих украшений на праздники можно приобрести в России и Германии. Чтобы украсить немецкий дом, потребуется 135 долларов (12,5 тысячи рублей), здесь из украшений дороже всего десяток крупных шаров — 65 долларов (почти 6 тысяч рублей). Елка обойдется в 43 доллара (почти 4 тысячи), а остальные украшения — еще в 28 долларов (2,5 тысячи рублей).

Российский набор обойдется в 14 тысяч рублей или 153 доллара. Больше всего в нем стоит искусственная ель — 7,6 тысячи рублей (около 83 долларов), а меньше всего — украшение для верхушки и гирлянда. Они обойдутся в 442 и 501 рубль (около 5 долларов) соответственно.

Ранее сообщалось, что, согласно сервису бронирований tutu.ru, в этом году россияне больше предпочитают бронировать отели по внутренним туристическим направлениям. Среди российских городов-лидеров по популярности среди туристов находятся Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород и Казань. Что же касается зарубежных направлений, то первые строчки заняли такие страны, как Белоруссия, Турция, Абхазия, Китай и Эстония.