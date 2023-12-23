МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Число претендентов в кандидаты на выборы президента составило 29 человек, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. Медведев назвал предстоящие президентские выборы главным событием в России

"Супер большая загрузка, многие наши коллеги сейчас ходят на съезды претендентов, которых сейчас уже 29", — сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.

14 ноября Владимир Путин подписал закон об уточнении порядка выборов президента. Согласно документу, в случае, если подготовка и проведение выборов на территории субъекта РФ могут представлять угрозу жизни и здоровью жителей, они откладываются по решению Центризбиркома.

Однако при устранении обстоятельств, послуживших основанием для отложения выборов, кампания может быть возобновлена — также по решению ЦИК.