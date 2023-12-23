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2023-12-23T13:12:48+03:00
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2023
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Памфилова назвала число претендентов на пост президента России
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Число претендентов в кандидаты на выборы президента составило 29 человек, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. "Супер большая загрузка, многие наши коллеги сейчас ходят на... ПРАЙМ, 23.12.2023
общество , новости, россия, цик, выборы президента рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Число претендентов в кандидаты на выборы президента составило 29 человек, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
"Супер большая загрузка, многие наши коллеги сейчас ходят на съезды претендентов, которых сейчас уже 29", — сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
14 ноября Владимир Путин подписал закон об уточнении порядка выборов президента. Согласно документу, в случае, если подготовка и проведение выборов на территории субъекта РФ могут представлять угрозу жизни и здоровью жителей, они откладываются по решению Центризбиркома.
Однако при устранении обстоятельств, послуживших основанием для отложения выборов, кампания может быть возобновлена — также по решению ЦИК.