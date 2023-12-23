МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Съезд СРЗП принял решение о поддержке выдвижения кандидатом в президенты России нынешнего президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. Россияне ждут результата работы властей не на бумаге, заявил Путин

Ранее Путин сообщил, что будет баллотироваться на следующий президентский срок.

XIII съезд партии проходит на территории отеля Holiday Inn в Сокольниках.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что число кандидатов на выборы президента составило 29 человек.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Согласно решению ЦИК, голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта. Владимир Путин примет участие в выборах президента в пятый раз.