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Съезд СРЗП поддержал кандидатом в президенты Путина
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Съезд СРЗП принял решение о поддержке выдвижения кандидатом в президенты России нынешнего президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Путин... ПРАЙМ, 23.12.2023
общество , новости, россия, выборы президента рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Съезд СРЗП принял решение о поддержке выдвижения кандидатом в президенты России нынешнего президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
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Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Согласно решению ЦИК, голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта. Владимир Путин примет участие в выборах президента в пятый раз.