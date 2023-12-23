МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Политик Григорий Явлинский не будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, рассказала пресс-служба партии "Яблоко". КПРФ определилась с кандидатом на выборах президента

Ранее лидер "Яблока" сообщал, что пойдет на выборы, если россияне инициативно соберут 10 миллионов подписей за его выдвижение.

"Вероятно, Григорий Алексеевич не будет участвовать", — сообщили в пресс-службе партии "Яблоко".

На вопрос, сколько подписей собрано на сегодня, в пресс-службе сообщили, что у партии нет точных цифр, поскольку это общественный сбор, но, по разным оценкам, число подписей достигает до 1 миллиона 300 тысяч.

При этом, в партии отметили, что сбор не приостановлен.

"Мы сами не собирали подписи, к нам поступали подписи от граждан. Если они продолжат подписи приносить, мы их будем принимать, это не в наших силах остановить его, потому что это не наш сбор", — сообщили в пресс-службе.

14 ноября Владимир Путин подписал закон об уточнении порядка выборов президента. Согласно документу, в случае, если подготовка и проведение выборов на территории субъекта РФ могут представлять угрозу жизни и здоровью жителей, они откладываются по решению Центризбиркома.

Однако при устранении обстоятельств, послуживших основанием для отложения выборов, кампания может быть возобновлена — также по решению ЦИК.

Кроме того, закон уточняет правила проведения фото- и видеосъемки на избирательных участках. В частности, съемку в воинских частях можно проводить только аккредитованным представителям СМИ и по согласованию с командиром части.

При этом на заседаниях избиркомов могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора, указывает закон.