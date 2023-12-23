МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Киеву нужно добавить в УК статью за приготовление "салата оливье" или "селедки под шубой" и прощать только после "принудительного лечения украинским борщом", иронично высказался заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев поблагодарил Евросоюз за рост российской экономики

"Приготовление или подготовка к приготовлению "салата оливье" или "салата сельдь под шубой", а также распространение рецепта указанных салатов среди неопределённого круга лиц, равно как их включение в меню предприятий общественного питания, — наказывается лишением свободы на срок от трёх до семи лет либо штрафом в размере одного миллиона гривен с изъятием предметов преступления", — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Кроме того, он добавил, что подобное деяние, совершенное с использованием своего служебного положения или повторно в течение года с момента совершения первого деяния, должно караться лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Также Медведев предложил освобождать от ответственности за деяния, перечисленные в пунктах 1-3 настоящей статьи, если человек "добровольно откажется от приготовления названных блюд с сообщением об этом органам безопасности Украины и пройдёт курс принудительного лечения украинским борщом в течение трёх месяцев".

Ранее Дмитрий Медведев в качестве реакции на введение 12-го пакета антироссийских санкций ЕС поблагодарил Запад за облегчение роста экономики. По его словам, что ВВП России, по сравнению с некоторыми европейскими странами, прибавил 5,5 процента в годовом выражении в третьем квартале и 7,8 процента во втором.