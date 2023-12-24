2023-12-24T10:30:27+03:00
2023-12-24T10:30:27+03:00
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2023
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Президент Аргентины заявил, что его деньгами распоряжается сестра
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Аргентинский президент Хавьер Милей заявил в ходе телепередачи на канале Canal 13, что не знает размер своей заработной платы, его деньгами распоряжается сестра Карина. "Я не... ПРАЙМ, 24.12.2023
общество , финансы, новости, аргентина, хавьер милей, заработная плата
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Аргентинский президент Хавьер Милей заявил в ходе телепередачи на канале Canal 13, что не знает размер своей заработной платы, его деньгами распоряжается сестра Карина.
"Я не знаю. Я никогда не смотрел размер зарплаты, моими деньгами распоряжается моя сестра", — ответил он на вопрос журналистов о размере зарплаты.
Карина является правой рукой и самым доверенным лицом Милея. Ранее он заявлял, что без нее никогда бы не смог стать президентом Аргентины.