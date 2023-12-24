МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Аргентинский президент Хавьер Милей заявил в ходе телепередачи на канале Canal 13, что не знает размер своей заработной платы, его деньгами распоряжается сестра Карина.

Денежные купюры США

Путин оценил идею президента Аргентины перевести страну на доллар

"Я не знаю. Я никогда не смотрел размер зарплаты, моими деньгами распоряжается моя сестра", — ответил он на вопрос журналистов о размере зарплаты.

Карина является правой рукой и самым доверенным лицом Милея. Ранее он заявлял, что без нее никогда бы не смог стать президентом Аргентины.