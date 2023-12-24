МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Аргентинский президент Хавьер Милей заявил в ходе телепередачи на канале Canal 13, что не знает размер своей заработной платы, его деньгами распоряжается сестра Карина. Путин оценил идею президента Аргентины перевести страну на доллар

"Я не знаю. Я никогда не смотрел размер зарплаты, моими деньгами распоряжается моя сестра", — ответил он на вопрос журналистов о размере зарплаты.

Карина является правой рукой и самым доверенным лицом Милея. Ранее он заявлял, что без нее никогда бы не смог стать президентом Аргентины.