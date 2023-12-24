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Правительство утвердило порядок выдачи сертификатов на жилье для сирот
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Правительство РФ утвердило порядок предоставления жилищных сертификатов для детей-сирот старше 23 лет, сказано на сайте кабмина. "В 2024 году дети-сироты, достигшие возраста 23... ПРАЙМ, 24.12.2023
общество , бизнес, новости, недвижимость, россия, жилищные сертификаты для сирот, жилье
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило порядок предоставления жилищных сертификатов для детей-сирот старше 23 лет, сказано на сайте кабмина.
"В 2024 году дети-сироты, достигшие возраста 23 лет, начнут получать сертификаты на покупку благоустроенного жилья в любом регионе или на полное погашение ипотечного кредита", — говорится в сообщении и отмечается, что правила утверждены постановлением кабмина.
В сообщении также сказано, что заявление на получение сертификата можно будет подать лично, обратившись в МФЦ, или дистанционно, в личном кабинете на портале госуслуг.
Отмечается, что для защиты сирот от мошенников средства сертификата будут направлены сразу на счета продавцов квартир или кредитных организаций, если речь идет о погашении ипотеки.