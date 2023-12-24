МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило порядок предоставления жилищных сертификатов для детей-сирот старше 23 лет, сказано на сайте кабмина. Раскрыт секрет быстрого погашения ипотеки

"В 2024 году дети-сироты, достигшие возраста 23 лет, начнут получать сертификаты на покупку благоустроенного жилья в любом регионе или на полное погашение ипотечного кредита", — говорится в сообщении и отмечается, что правила утверждены постановлением кабмина.

В сообщении также сказано, что заявление на получение сертификата можно будет подать лично, обратившись в МФЦ, или дистанционно, в личном кабинете на портале госуслуг.

Отмечается, что для защиты сирот от мошенников средства сертификата будут направлены сразу на счета продавцов квартир или кредитных организаций, если речь идет о погашении ипотеки.