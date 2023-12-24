САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — ПРАЙМ. Максимальная ставка на торгах в Санкт-Петербурге за визитную карточку президента России Владимира Путина достигла 200 тысяч рублей, говорится на сайте аукционной площадки. Путин посоветовал Америке "не валять дурака"

На аукционе выставлена визитная карточка Путина в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов, в которой он состоял в 1990-е годы. Согласно карточке лота, несколько телефонных номеров на визитке написаны рукой Путина.

"Лидирующая ставка 200 000 рублей", — говорится в карточке лота, при этом в субботу неделей ранее максимальная ставка составляла 2,8 тысячи рублей при стартовой цене в одну тысячу рублей, в понедельник — уже 120 тысяч рублей.

Аукцион пройдет 24 декабря в 17.00 мск.

В октябре 2019 года на одном из профильных интернет-ресурсов на продажу за два миллиона рублей была выставлена визитная карточка Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. В этой должности Путин работал с 1991 по 1996 год. Ранее на этом же сайте за 950 тысяч рублей выставлялся "стопроцентный оригинал" визитки Путина времен его работы в Ленинградском горсовете.