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Цена визитки Путина перед аукционом достигла 200 тысяч рублей
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Максимальная ставка на торгах в Санкт-Петербурге за визитную карточку президента России Владимира Путина достигла 200 тысяч рублей, говорится на сайте аукционной площадки. На... ПРАЙМ, 24.12.2023
общество , потребрынок, бизнес, новости, россия, аукцион, визитка путина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — ПРАЙМ. Максимальная ставка на торгах в Санкт-Петербурге за визитную карточку президента России Владимира Путина достигла 200 тысяч рублей, говорится на сайте аукционной площадки.
На аукционе выставлена визитная карточка Путина в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов, в которой он состоял в 1990-е годы. Согласно карточке лота, несколько телефонных номеров на визитке написаны рукой Путина.
"Лидирующая ставка 200 000 рублей", — говорится в карточке лота, при этом в субботу неделей ранее максимальная ставка составляла 2,8 тысячи рублей при стартовой цене в одну тысячу рублей, в понедельник — уже 120 тысяч рублей.
Аукцион пройдет 24 декабря в 17.00 мск.
В октябре 2019 года на одном из профильных интернет-ресурсов на продажу за два миллиона рублей была выставлена визитная карточка Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. В этой должности Путин работал с 1991 по 1996 год. Ранее на этом же сайте за 950 тысяч рублей выставлялся "стопроцентный оригинал" визитки Путина времен его работы в Ленинградском горсовете.