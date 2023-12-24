ПАРИЖ, 24 дек — ПРАЙМ. Украинцев ожидает ужасная зима, заявил телеканалу France3 экс-глава штаба Военно-воздушных сил Франции Жан-Поль Паломеро. Во Франции назвали единственное условие для победы Украины

"Украинцев ждет ужасная зима, не нужно отводить глаза. В лучшем случае им удастся отстоять те позиции, которые они занимают сейчас. Это лучшее, на что можно надеяться", — сказал он.

ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца президент России Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.

Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия.