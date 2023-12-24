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https://1prime.ru/society/20231224/842654942.html
Французский генерал предрек Украине ужасную зиму
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Украинцев ожидает ужасная зима, заявил телеканалу France3 экс-глава штаба Военно-воздушных сил Франции Жан-Поль Паломеро. "Украинцев ждет ужасная зима, не нужно отводить глаза. В... ПРАЙМ, 24.12.2023
общество , экономика, новости, украина, франция, украинский конфликт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПАРИЖ, 24 дек — ПРАЙМ. Украинцев ожидает ужасная зима, заявил телеканалу France3 экс-глава штаба Военно-воздушных сил Франции Жан-Поль Паломеро.
"Украинцев ждет ужасная зима, не нужно отводить глаза. В лучшем случае им удастся отстоять те позиции, которые они занимают сейчас. Это лучшее, на что можно надеяться", — сказал он.
ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца президент России Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.
Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия.