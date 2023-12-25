СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — ПРАЙМ. Тем, кто ожидает, что Крым вернется в состав Украины, лучше уехать и осознать, что этого никогда не произойдет, заявил глава региона Сергей Аксенов. Аксенов оценил доходы в бюджет Крыма от национализации украинских объектов

Чиновник в понедельник, 25 декабря, выступил в эфире телеканала "Россия 24".

"Позиция жесткая по отношению ко всем "ждунам" — тем, кто надеется или мечтает, что Украина когда-то возвратится. Этого никогда не будет. Все сказали четко и ясно — кто желает жить на Украине — может туда уехать. Вредить здесь никому не дам", — сказал он.

Аксенов также отметил грамотную работу всего правоохранительного блока и силовых ведомств в регионе, в том числе по выявлению диверсантов, шпионов и сотрудничающих с украинскими спецслужбами граждан.

Крым присоединился к России в 2014 год по итогам референдума. Тогда 96,77 процента голосовавших из Крыма и 95,6 процента из Севастополя выступили з вхождение региона в состав России. Западные страны называют полуостров временно оккупированной территорией. В свою очередь, президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос с Крымом "окончательно закрыт".