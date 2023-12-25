МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Кадровый голод является одной из главных проблем в российской экономике вместе с высокими процентными ставками, заявил глава Минэкономразвития страны Максим Решетников в интервью RT. В России ожидают повышения спроса на неопытные и несовершеннолетние кадры

"Проблема с кадрами сейчас является одной из главных наряду с высокими процентными ставками. Это ограничивает дальнейший рост экономики, тем не менее рынок труда показал свою гибкость", — заявил он.

По словам министра, есть возможность нарастить производство и увеличить производительность труда при том же количестве занятых, за счет того, что люди стали больше работать, а также за счет инвестиций и бережливого производства.

Дополнительным фактором, по мнению Решетникова, является привлечение молодежи, для чего необходимо организовать связку обучения с работодателями.

"Важно создавать условия для вовлечения в трудовую деятельность людей с ограниченными возможностями и женщин в декрете", — добавил он.