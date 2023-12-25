2023-12-25T14:43:00+03:00
2023-12-25T14:50:31+03:00
2023-12-25T14:43:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231225/842663458.html
Решетников назвал одну из главных проблем в России
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Кадровый голод является одной из главных проблем в российской экономике вместе с высокими процентными ставками, заявил глава Минэкономразвития страны Максим Решетников в интервью... ПРАЙМ, 25.12.2023
общество , экономика, новости, россия, кадры, кадровый вопрос
https://cdnn.1prime.ru/images/84150/23/841502312.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84150/23/841502312.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84150/23/841502311.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84150/23/841502311.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84150/22/841502299.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84150/22/841502299.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231220/842615964.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Кадровый голод является одной из главных проблем в российской экономике вместе с высокими процентными ставками, заявил глава Минэкономразвития страны Максим Решетников в интервью RT.
"Проблема с кадрами сейчас является одной из главных наряду с высокими процентными ставками. Это ограничивает дальнейший рост экономики, тем не менее рынок труда показал свою гибкость", — заявил он.
По словам министра, есть возможность нарастить производство и увеличить производительность труда при том же количестве занятых, за счет того, что люди стали больше работать, а также за счет инвестиций и бережливого производства.
Дополнительным фактором, по мнению Решетникова, является привлечение молодежи, для чего необходимо организовать связку обучения с работодателями.
"Важно создавать условия для вовлечения в трудовую деятельность людей с ограниченными возможностями и женщин в декрете", — добавил он.