МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. В 2023 году самым "дорогими" для работодателей руководителями стали руководители отделов продаж, логистики, закупок, бухучета и финансов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы RosExpert. Доллар США вырос после выхода данных по рынку труда

Расходы компаний на данных руководителей составили около 0,6% всей выручки. Среди наименее затратных выделили руководителей отделов "связей с госорганами", "инвестиционной деятельности", отмечают аналитики компании RosExpert.

По данным исследования, наиболее затратным для компании стали функции производственного сектора, а именно "управление производством и производственные службы", "производство и сборка", доля расходов на них составила 1,3% выручки. В лидерах также IT-специалисты (1%), что отражает повсеместную цифровизацию.

Самыми высокооплачиваемыми были названы должность финансового директора и директора по рискам и банковскому регулированию.