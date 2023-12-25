2023-12-25T15:47:25+03:00
2023-12-25T15:47:25+03:00
2023-12-25T15:47:25+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231225/842664682.html
Названы самые "дорогие" категории руководителей
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В 2023 году самым "дорогими" для работодателей руководителями стали руководители отделов продаж, логистики, закупок, бухучета и финансов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на... ПРАЙМ, 25.12.2023
общество , новости, россия, рынок труда, компания
https://cdnn.1prime.ru/images/84143/35/841433537.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84143/35/841433537.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84143/35/841433536.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84143/35/841433536.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84143/35/841433524.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84143/35/841433524.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20231208/842512806.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. В 2023 году самым "дорогими" для работодателей руководителями стали руководители отделов продаж, логистики, закупок, бухучета и финансов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы RosExpert.
Расходы компаний на данных руководителей составили около 0,6% всей выручки. Среди наименее затратных выделили руководителей отделов "связей с госорганами", "инвестиционной деятельности", отмечают аналитики компании RosExpert.
По данным исследования, наиболее затратным для компании стали функции производственного сектора, а именно "управление производством и производственные службы", "производство и сборка", доля расходов на них составила 1,3% выручки. В лидерах также IT-специалисты (1%), что отражает повсеместную цифровизацию.
Самыми высокооплачиваемыми были названы должность финансового директора и директора по рискам и банковскому регулированию.