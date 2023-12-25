МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому недобросовестным учредителям управляющих компаний запрещается получать повторные лицензии на обслуживание многоквартирных домов. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации. Путин утвердил налоговый вычет для инвестпроектов с господдержкой

Согласно закону, при обращении новой организации за лицензией на право управлять многоквартирными домами одним из требований к ней будет отсутствие сведений о ее учредителе в реестре дисквалифицированных лиц, который контролируется Минстроем.

Ранее в реестр включали только исполнительных директоров управляющих компаний с отозванной лицензией, тогда как учредители могли продолжать свою деятельность, создавая новые компании и меняя исполнительное руководство, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов агентству РИА Новости.

Кроме того, требования к соискателям лицензии ужесточаются. Так, соискатель не должен иметь неснятой или непогашенной судимости, а также информация о нем должна отсутствовать в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.