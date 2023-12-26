МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. В конце концов Соединенные Штаты предоставят помощь Украине, но американские деньги не помогут ей победить Россию, — такое мнение в беседе с британским телеканалом GB News высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему США нужен диалог с Россией

Он отметил: "Какие-то средства, вероятно, передаваться все-таки будут. Мой прогноз таков: на каком-то этапе американское правительство придет к некой сделке. <…>. Но преобразовать это в победу над Россией, <…>, не получится".

Итоговая договоренность между Конгрессом США и Белым Домом, по прогнозу Дэвиса, будет предусматривать гораздо меньший объем финансирования, чем тот, за который выступал президент Джо Байден. Аргументируя этот тезис, подполковник предположил, что в Соединенных Штатах вынесли уроки из тех результатов, которые показали предшествующие американские транши. В Вашингтоне поняли, что победа Украины невозможна, подчеркнул Дэвис.

"Российская же сторона тем временем продолжает укрепляться и расти, становиться мощнее, они экономят силы. Все это четко показывает, что пути к военной победе у Украины нет", — подытожил подполковник.

На прошлой неделе лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер заявил, что сенаторам не удалось согласовать сделку для выделения помощи Украине. Работа над ней, по словам Шумера, продолжится в январе. Сенат должен вернуться к полноценной работе 8 января. Контролируемая республиканцами палата представителей ушла на рождественско-новогодние каникулы еще неделю назад.