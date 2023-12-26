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Политолог рассказал, на какой наркотик Киев подсадил украинцев
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Киев давал украинцам ложную позитивную информацию о ходе конфликта, из-за чего граждане перестали трезво оценивать провалы своей армии, сообщил в беседе с каналом Politeka... ПРАЙМ, 26.12.2023
общество , новости, украина, информация, конфликт, мнение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Киев давал украинцам ложную позитивную информацию о ходе конфликта, из-за чего граждане перестали трезво оценивать провалы своей армии, сообщил в беседе с каналом Politeka украинский политолог Руслан Бортник.
В частности, он заявил: "Людям давали дешевый информационный наркотик вместо того, чтобы давать витамины и лекарства, и готовить организм к дальнейшим сражениям. И сейчас часть нашего общества на этом допинге, люди до сих пор воспринимают только позитивную информацию, а все остальное воспринимается как враждебное".
Вместе с тем Бортник отметил, что Киев, по сути, сам себя загнал в сложную ситуацию. Граждане Украины, с одной стороны, получают позитивную информацию, которая не соответствует действительности. С другой же стороны, правдивую информацию о неудачах ВСУ украинцы будут воспринимать негативно — как свидетельство того, что киевские власти противоречат сами себе. Исправить эту ситуацию, по мнению Бортника, сможет только смена режима в стране.