МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Киев давал украинцам ложную позитивную информацию о ходе конфликта, из-за чего граждане перестали трезво оценивать провалы своей армии, сообщил в беседе с каналом Politeka украинский политолог Руслан Бортник. Украина расширила санкции против физлиц и компаний из России

В частности, он заявил: "Людям давали дешевый информационный наркотик вместо того, чтобы давать витамины и лекарства, и готовить организм к дальнейшим сражениям. И сейчас часть нашего общества на этом допинге, люди до сих пор воспринимают только позитивную информацию, а все остальное воспринимается как враждебное".

Вместе с тем Бортник отметил, что Киев, по сути, сам себя загнал в сложную ситуацию. Граждане Украины, с одной стороны, получают позитивную информацию, которая не соответствует действительности. С другой же стороны, правдивую информацию о неудачах ВСУ украинцы будут воспринимать негативно — как свидетельство того, что киевские власти противоречат сами себе. Исправить эту ситуацию, по мнению Бортника, сможет только смена режима в стране.