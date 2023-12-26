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https://1prime.ru/society/20231226/842668330.html
Как выйти из конфликта. Политолог рассказал о плане Украины
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. Украина и западные страны постепенно готовят общественное мнение к завершению конфликта с Россией, сообщил в беседе с YouTube-каналом Politeka украинский политолог Вадим... ПРАЙМ, 26.12.2023
новости, общество , украина, запад, конфликт, завершение, подготовка, мнение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Украина и западные страны постепенно готовят общественное мнение к завершению конфликта с Россией, сообщил в беседе с YouTube-каналом Politeka украинский политолог Вадим Карасев.
"Сначала должна быть риторическая подготовка. Надо придумывать <…>, как это все объяснять — остановку "войны до победного конца", — отметил эксперт.
Карасев выразил уверенность, что к сегодняшнему дню Украина и западные государства уже смирились со своим поражением психологически. При этом он предположил, что в настоящий момент на Украине уже думают, как выйти из конфликта с Российской Федерацией "политически, дипломатически и технически".
При этом политолог подчеркнул, что противники России сегодня жалеют о своих сравнительно недавних заявлениях о "войне до победного конца".