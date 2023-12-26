МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Украина и западные страны постепенно готовят общественное мнение к завершению конфликта с Россией, сообщил в беседе с YouTube-каналом Politeka украинский политолог Вадим Карасев. "Победить не получится". Офицер ВС США рассказал о "сделке" по Украине

"Сначала должна быть риторическая подготовка. Надо придумывать <…>, как это все объяснять — остановку "войны до победного конца", — отметил эксперт.

Карасев выразил уверенность, что к сегодняшнему дню Украина и западные государства уже смирились со своим поражением психологически. При этом он предположил, что в настоящий момент на Украине уже думают, как выйти из конфликта с Российской Федерацией "политически, дипломатически и технически".

При этом политолог подчеркнул, что противники России сегодня жалеют о своих сравнительно недавних заявлениях о "войне до победного конца".