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ФБР расследует угрозы в адрес колорадских судей, отстранивших Трампа
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ФБР расследует угрозы в адрес членов верховного суда Колорадо, который на прошлой неделе запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать на территории штата в праймериз... ПРАЙМ, 26.12.2023
новости, общество , сша, дональд трамп, судьи, угрозы, фбр
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. ФБР расследует угрозы в адрес членов верховного суда Колорадо, который на прошлой неделе запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать на территории штата в праймериз Республиканской партии, пишет онлайн-издание Axios.
Вердикт суда, который сам Трамп намерен обжаловать, спровоцировал в социальных сетях всплеск агрессивной риторики в адрес судей со стороны сторонников бывшего американского лидера.
"ФБР и полиция (города) Денвера расследуют угрозы в адрес судей верховного суда Колорадо", — сказано в публикации.
Axios цитирует представителя денверской полиции, который сообщило, что правоохранительные органы в усиленном режиме патрулируют районы проживания судей.
Основанием для снятия Трампа с праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, судьи посчитали его якобы причастность к "мятежу" — штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена.