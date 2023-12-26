МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. ФБР расследует угрозы в адрес членов верховного суда Колорадо, который на прошлой неделе запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать на территории штата в праймериз Республиканской партии, пишет онлайн-издание Axios. Суд в США запретил Трампу участвовать в праймериз

Вердикт суда, который сам Трамп намерен обжаловать, спровоцировал в социальных сетях всплеск агрессивной риторики в адрес судей со стороны сторонников бывшего американского лидера.

"ФБР и полиция (города) Денвера расследуют угрозы в адрес судей верховного суда Колорадо", — сказано в публикации.

Axios цитирует представителя денверской полиции, который сообщило, что правоохранительные органы в усиленном режиме патрулируют районы проживания судей.

Основанием для снятия Трампа с праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, судьи посчитали его якобы причастность к "мятежу" — штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена.