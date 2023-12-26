МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты никогда не стремились добиться победы Украины в конфликте с Российской Федерацией и скоро заставят Киев сесть за стол переговоров, сказал в беседе с YouTube-каналом Politeka отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах. Украинский разведчик объяснил, почему ВСУ "точно" не смогут победить

Он заявил: "Администрация Байдена ни разу не говорила, что их цель — победа Украины, ни разу. Они говорили, что их цель — чтобы Украина была независимая, <…>, но никогда не говорили "победа", никогда не говорили о возвращении всех территорий Украины".

Также Табах отметил, что Украина полностью провалились на дипломатическом фронте — действия и заявления украинцев привели к недовольству Израиля, Польши, Венгрии и Германии.

Он спрогнозировал, что Соединенные Штаты усадят Киев за стол переговоров к президентским выборам в США в конце 2024 года, и призвал граждан Украины как готовиться к поражению, так и вспомнить об опыте Афганистана и Южного Вьетнама.

При этом Табах предупредил украинцев: "Поверьте мне, <…> — иногда вас не спросят. Вы проиграете, и все. Никто не хочет сдаваться, никто не хочет проигрывать. <…>. Но пришел момент, где у них не было выбора".

Пресса Запада все чаще сообщает об усталости Соединенных Штатов и Евросоюза от кризиса на Украине, а поддержка президента страны Владимира Зеленского ослабевает. Как передает телеканал NBC, чиновники США и Европы сегодня уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия переговоров с Россией, включая территории, от которых придется отказаться ради достижения договоренности.