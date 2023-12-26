МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Читатели американского портала Breitbart не поверили, что переход к обороне по всей линии фронта поможет Вооруженным силам Украины остановить российское наступление. Победить Россию не получится, признали в США

Пользователь с ником ancient_briton задался вопросом: "Какой прок от окопов, когда у другой стороны ракеты и беспилотники?"

Комментатор Kalinin Yuri констатировал: "Нацистская орда медленно отступает от Донбасса и России к своему Киеву".

Другой комментатор — с ником, — отметил Politicallyincorrectbuddhist

— сделал неутешительный для Украины вывод: "Вместо того, чтобы проиграть быстро и почти безболезненно, Украина проигрывает медленно, подвергаясь мощному разрушению и опустошению. И неважно, что в этих комментариях пишут пропагандисты и подражающие им попугаи".

А SiberianRhod увидел в ситуации нечто смешное: "Это уже смешно, ведь даже New York Times пишет, что укры сдают позиции по всему фронту. У них нет личного состава, боеприпасов и техники, чтобы их удерживать".

Polly Green, не выбирая выражений, оценил интеллектуальный уровень украинцев и президента США: "Украинцы полные идиоты, потому что они поверили безмозглому Джо (Байдену — прим. ред.)"

Как ранее писала Washington Post, на всех участках фронта в рядах ВСУ преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает.

По заявлению президента Украины Владимира Зеленского, он обсудил создание фортификационных укреплений на Авдеевском, Марьинском, Купянско-Лиманском направлениях, а также в граничащих с Россией и Белоруссией регионах. При этом Зеленский отметил, что обустройство обороны теперь станет приоритетным вопросом для Украины.