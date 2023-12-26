МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Самыми непродолжительными рабочими месяцами в 2024 году будут февраль, март и ноябрь, а рекордно короткими — январь и май, рассказали агентству РИА Новости эксперты. Россиян предостерегли от "надоевшего" новогоднего подарка

"Наиболее короткие рабочие месяцы те, где больше праздничных дней. В 2024 году это январь, февраль, март, май и ноябрь. Но эти месяцы почти всегда в топе самых коротких рабочих месяцев, поскольку на них приходится больше всего праздников, а рекордные — январь и май", — сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она отметила, что в указанные месяцы можно хорошо отдохнуть, используя праздничные и нерабочие выходные дни, но при этом невыгодно брать отпуск.

Иванова-Швец напомнила, что график праздничных и выходных дней каждый год публикуют в производственном календаре, что требуется для отраслей, где есть непрерывный производственный процесс, и работа в праздничные и выходные дни, так как, согласно Трудовому кодексу, работа в такие дни должна оплачиваться в двойном размере.

Эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, что в производственном календаре на следующий год 248 рабочих дней и 118 нерабочих, год будет високосным.

"Часть праздников совпали с субботами и воскресеньями, поэтому правительство перенесло их на другие даты. В итоге зимние каникулы для работающих россиян начнутся 30 декабря 2023 года и продлятся до 8 января 2024 года включительно", — сказала она.

В феврале дни отдыха приходятся на 23-25 числа, в марте — с 8 по 10. Майские праздники будут с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. При этом суббота 27 апреля — рабочий день. В июне праздник только один — День России в среду 12 июня. В ноябре выходные 3 и 4 ноября, а суббота 2 ноября снова рабочая. Зимние каникулы в конце года начнутся 29 декабря. Перед ними — шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря. Сокращенными будут рабочие дни 22 февраля, 7 марта, 8 мая, 11 июня и 2 ноября.