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Правительство выделит средства на модернизацию отделений почты в селах
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Правительство РФ в 2024 году выделит 4,2 миллиарда рублей на модернизацию отделений "Почты России" в сельской местности и труднодоступных районах, сообщила во вторник пресс-служба... ПРАЙМ, 26.12.2023
общество , новости, россия, правительство рф, "почта россии"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ в 2024 году выделит 4,2 миллиарда рублей на модернизацию отделений "Почты России" в сельской местности и труднодоступных районах, сообщила во вторник пресс-служба кабмина.
"Правительство продолжает работу по модернизации отделений почтовой связи, расположенных в селах и труднодоступных местностях. В 2024 году на эти цели будут направлены бюджетные инвестиции в размере 4,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
Соответствующее распоряжение правительства подписано и опубликовано.
"Эти средства позволят до конца 2024 года привести в нормативное состояние более 770 почтовых отделений, в том числе оснастить их новой мебелью и оборудованием. При необходимости могут быть построены и быстровозводимые здания. Главная цель — сделать почтовые отделения многофункциональными, современными и удобными", — указали в пресс-службе.
Сообщается, что работа по модернизации объектов почтовой связи, расположенных в сельских и труднодоступных местностях, осуществляется с 2021 года. "В 2021 и 2022 годах на эти цели было направлено 12,2 миллиарда рублей", — сказано в сообщении.