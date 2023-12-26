МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ в 2024 году выделит 4,2 миллиарда рублей на модернизацию отделений "Почты России" в сельской местности и труднодоступных районах, сообщила во вторник пресс-служба кабмина. Аудит "Почты России" открыл много интересного, заявила Матвиенко

"Правительство продолжает работу по модернизации отделений почтовой связи, расположенных в селах и труднодоступных местностях. В 2024 году на эти цели будут направлены бюджетные инвестиции в размере 4,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение правительства подписано и опубликовано.

"Эти средства позволят до конца 2024 года привести в нормативное состояние более 770 почтовых отделений, в том числе оснастить их новой мебелью и оборудованием. При необходимости могут быть построены и быстровозводимые здания. Главная цель — сделать почтовые отделения многофункциональными, современными и удобными", — указали в пресс-службе.

Сообщается, что работа по модернизации объектов почтовой связи, расположенных в сельских и труднодоступных местностях, осуществляется с 2021 года. "В 2021 и 2022 годах на эти цели было направлено 12,2 миллиарда рублей", — сказано в сообщении.