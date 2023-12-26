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Путину доложили об ударе ВСУ по Феодосии
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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об ударе украинской армии по Феодосии и повреждении большого десантного корабля (БДК) "Новочеркасск". Об... ПРАЙМ, 26.12.2023
общество , регионы, экономика, новости, россия, крым, удар всу по феодосии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об ударе украинской армии по Феодосии и повреждении большого десантного корабля (БДК) "Новочеркасск". Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях БДК "Новочеркасск", — сказал он.
Ранее ведомство сообщило, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден БДК "Новочеркасск" в Феодосии. По данным МЧС России, погиб один человек, четверо пострадали.
В ночь на вторник, 26 декабря, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударе ВСУ в районе Феодосии. По его словам, территория порта была оцеплена, а вспыхнувший пожар локализован, на месте работают профильные службы. Однако, отмечал он, один человек погиб.