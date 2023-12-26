МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Подход к определению понятия "многодетная семья" следует разработать на федеральном уровне, заявил глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов. Многодетные семьи освободили от НДФЛ продаже жилья для покупки нового

Сенатор направил соответствующее обращение помощнику президента России Максиму Орешкину. По его словам, в настоящее время регионы самостоятельно определяют, какая семья считается многодетной, что приводит к разночтениям и неоднозначности. Большинство регионов ограничивают возраст старшего ребенка многодетной семьи 18 годами, но некоторые сохраняют статус до 23 лет.

"На основании изложенного, оптимальным единым понятием для многодетных семей может быть определение, при котором многодетная семья будет сохранять свой статус до достижения старшим ребенком 18 лет, а в случае, если он проходит обучение по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет", — отметил Кутепов.

Сенатор также призвал решить вопрос приемных детей, чтобы в многодетной семье учитывался каждый ребенок.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявляла, что многодетной должна считаться семья с тремя и более детьми.