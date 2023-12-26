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Шойгу назвал помощь семьям бойцов СВО приоритетом
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Поддержка участников Специальной военной операции, а также семей погибших бойцов остается приоритетом Министерства обороны России, сообщил на итоговом тематическом селекторном... ПРАЙМ, 26.12.2023
общество , новости, россия, сво, минобороны
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Поддержка участников Специальной военной операции, а также семей погибших бойцов остается приоритетом Министерства обороны России, сообщил на итоговом тематическом селекторном совещании глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Всесторонняя поддержка родных погибших, а также социальная защита всех участников специальной операции и членов их семей была и остается в числе наших приоритетов", — отметил министр.
Участникам операции и их семьям предоставляются освобождение от уплаты НДФЛ и начисления пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ, приоритетный порядок поступления детей в школы и детские сады, выплаты для вдов и вдовцов, обеспечение квот при поступлении в вузы для бойцов и их детей.
Ранее президент России Владимир Путин подписал законы о праве на приоритетное трудоустройство для участников спецоперации на Украине и членам их семей, а также о продлении права на кредитные каникулы на 2024 год.