МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Поддержка участников Специальной военной операции, а также семей погибших бойцов остается приоритетом Министерства обороны России, сообщил на итоговом тематическом селекторном совещании глава военного ведомства Сергей Шойгу. Путин продлил право участников СВО на кредитные каникулы

"Всесторонняя поддержка родных погибших, а также социальная защита всех участников специальной операции и членов их семей была и остается в числе наших приоритетов", — отметил министр.

Участникам операции и их семьям предоставляются освобождение от уплаты НДФЛ и начисления пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ, приоритетный порядок поступления детей в школы и детские сады, выплаты для вдов и вдовцов, обеспечение квот при поступлении в вузы для бойцов и их детей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал законы о праве на приоритетное трудоустройство для участников спецоперации на Украине и членам их семей, а также о продлении права на кредитные каникулы на 2024 год.