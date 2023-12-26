МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Издание Politico представило лауреатов "антипремий" 2023 года, которыми стали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Жозеп Боррель и премьер Италии Джорджа Мелони. Один в поле. В Европе озвучили сценарии краха Украины в 2024 году

Отмечается, что "бедная" Урсула победила в номинации "лучшее выступление немца, притворяющегося президентом Европы" и как бы она ни старалась "проецировать власть" и использовать ее, она всегда натыкается на кирпичную стену. Ведь как только появляется острый внешнеполитический кризис, в ситуацию пытается вмешаться Боррель или "ненавистный бельгиец", глава Евросовета Шарль Мишель

Сам Боррель получил от издания награду в области дипломатии, при этом была сделана отсылка на скандально известный фильм "Борат", где главную роль исполняет Саша Барон Коэн.

"Если есть что-то, на что европейцы могут рассчитывать от Жозепа Борреля с тех пор, как он стал координатором внешней политики ЕС в конце 2019 года, так это на то, что он никогда не упускает возможности ляпнуть что-то, не подумав", — отмечает Politico. Например, Боррель назвал "мирными" президентские выборы в Эквадоре, где один из кандидатов на пост был убит. А его обещания поставить Киеву истребители стали вроде "легенде", говорится в материале.

"Поскольку срок его полномочий постепенно подходит к концу, Боррель, похоже, намерен ежедневно напоминать европейцам о своей дипломатической некомпетентности", — пишет Politico.

Премьер Италии Джорджу Мелони издание удостоило звания "Лучший хоббит в роли фашиста". Журналисты напомнили, что Мелони в подростковом возрасте любила наряжаться вместе с другими правыми активистами в персонажей из "Властелина колец".

"К счастью для Европы, фашистские фантазии Мелони оказались не более серьезными, чем ее юношеское желание бросить вызов Саурону", — сказано в материале.

Politico отмечает, что несмотря на почти удвоение числа просителей убежища, прибывающих в Италию в 2023 году, "жесткий курс" Мелони подразумевает те же меры, что обсуждаются в других странах ЕС, например, продление сроков содержания под стражей нелегальных иммигрантов.