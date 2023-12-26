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В Турции ожидают, что Вашингтон скоро сдаст Украину
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Вашингтон в скором времени сдаст Украину, заявил агентству РИА Новости турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек. Он отметил, что планы США на Украине потерпели... ПРАЙМ, 26.12.2023
общество , экономика, новости, украина, сша, турция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНТАКЬЯ, 26 дек — ПРАЙМ. Вашингтон в скором времени сдаст Украину, заявил агентству РИА Новости турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.
Он отметил, что планы США на Украине потерпели неудачу и ее уже признают и западные центры, и киевский режим.
"Мы входим в период, когда США сдадут Украину. Сейчас США компенсируют свои неудачи на Украине в Евразии, находясь в поисках какой-либо двери для реализации своих планов в регионе", — сказал Перинчек.
По его словам, нельзя рассматривать последние атаки Рабочей партии Курдистана в отдельности от планов США по региону в целом. Вашингтон видит РПК и курдские Отряды народной самообороны в качестве своих фундаментальных союзников в регионе, пояснил эксперт.
Так, отметил Перинчек, активизация РПК совпала с эскалацией конфликта в секторе Газа и с планами Израиля по "Большому Курдистану", для реализации которого нужно разбить Турцию, Иран, Ирак и Сирию, а также убрать Палестину.