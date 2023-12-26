ВАРШАВА, 26 дек — ПРАЙМ. Польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной в пункте пропуска Дорохуск, время ожидания выросло до месяца, сообщает Налоговая таможенно-налоговая служба Люблина. Перевозчики в Словакии продолжат блокировать въезд украинских фур

"Исходя из текущих темпов пропуска грузового транспорта, расчетное время ожидания составляет более месяца", — говорится в сообщении.

Таможенно-налоговая служба пояснила, что если ранее протестующие пропускали в сторону Украины один автомобиль в час, а потом три машины в час, то теперь они пропускают один грузовик в три часа.

По свидетельствам очевидцев, очередь перед пунктом пропуска уже достигла 40 километров и начинается около населенного пункта Марынин района Седлище.

Руководитель акции протеста в Дорохуске Эдита Ожигала пояснила, что ужесточение протеста связано с тем, что предыдущие действия перевозчиков не принесли никакого результата. "Протест продолжается уже восьмую неделю; мы должны как-то изменить тактику. В течение семи недель наши уступки украинской стороне не принесли результатов, поэтому сейчас мы ужесточаем протест", — сказала она.