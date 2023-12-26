МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Находящаяся в сирийской провинции Хасаке американская военная база "Аш-Шаддади" была атакована, сообщает телеканал Al-Mayadeen. "Победу не обещали". Украине сообщили тревожные новости из США

"Американские войска на базе "Аш-Шаддади" на северо-востоке Сирии подверглись обстрелу", — сказано в сообщении телеканала.

США имеют на территории Сирии 24 военных базы и четыре пункта. Эти объекты неоднократно подвергались атакам с использованием беспилотников и ракет. Вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.