2023-12-26T16:33:51+03:00
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2023-12-26T16:33:51+03:00
2023
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На северо-востоке Сирии обстреляли американскую базу, сообщили СМИ
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Находящаяся в сирийской провинции Хасаке американская военная база "Аш-Шаддади" была атакована, сообщает телеканал Al-Mayadeen. "Американские войска на базе "Аш-Шаддади" на... ПРАЙМ, 26.12.2023
общество , новости, сирия, сша, обстрелы американских военных баз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Находящаяся в сирийской провинции Хасаке американская военная база "Аш-Шаддади" была атакована, сообщает телеканал Al-Mayadeen.
"Американские войска на базе "Аш-Шаддади" на северо-востоке Сирии подверглись обстрелу", — сказано в сообщении телеканала.
США имеют на территории Сирии 24 военных базы и четыре пункта. Эти объекты неоднократно подвергались атакам с использованием беспилотников и ракет. Вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.