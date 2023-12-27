МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Запад планировал организовать в Сербии революцию, сообщил в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Запад действует в Сербии "без выдумки", заявил посол России

По его утверждению, "прямо сейчас в Сербии происходит попытка оранжевой революции со стороны НАТО и его доверенного лица ЕС".

"На прошлой неделе сербский президент победил на выборах — атлантисты не выдержали и приняли меры, — заявил Филиппо. — Организованы демонстрации, особенно в университетах и у мэрии Белграда. Попахивает Евромайданом".

В то же время он сообщил, что Североатлантический альянс уже несколько месяцев "угрожает Сербии" и пытается установить в суверенном государстве "вассальный режим".

Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Протестанты били стекла, забрасывали кусками брусчатки двери и окна здания парламента, стремились прорваться внутрь здания, органы правопорядка отвечали слезоточивым газом.

Президент Сербии Александр Вучич, обращаясь к гражданам заявил, что начавшиеся беспорядки в Белграде — это попытка лишить Сербию суверенитета. При этом он поблагодарил партнерские ведомства других стран, предупреждавшие сербские власти о готовящихся протестах. Позднее глава правительства Сербии Анна Брнабич выразила благодарность к спецслужбам Российской Федерации, которые, по ее выражению, оказали помощь в защите Сербии.