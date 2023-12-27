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Шли ложным путем. В Раде выступили против вступления Украины в ЕС и НАТО
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Украинское руководство ошибочно считает вступление в ЕС и НАТО правильным решением, заявил в беседе с украинским политологом Вадимом Карасевым депутат Верховной рады Евгений... ПРАЙМ, 27.12.2023
новости, общество , украина, евросоюз, рада, нато
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Украинское руководство ошибочно считает вступление в ЕС и НАТО правильным решением, заявил в беседе с украинским политологом Вадимом Карасевым депутат Верховной рады Евгений Шевченко.
В частности, он отметил: "Ложный путь был, придется признать. А не ложный, истинный путь…Кравчук покойный сказал когда-то: Украина должна стать, как Швейцария — нейтральной и богатой".
При этом Шевченко отметил, что многие среди известных генералов Вооруженных сил Украины придерживаются мнения, что присоединение к Североатлантическому альянсу — неверный шаг, поскольку может привести Украину к поной утрате субъектности.
Российское руководство неоднократно заявляло, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, а его дальнейшее расширение не повысит уровень безопасности Европе. По заявлению президента РФ Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, невзирая на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.