МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Украинское руководство ошибочно считает вступление в ЕС и НАТО правильным решением, заявил в беседе с украинским политологом Вадимом Карасевым депутат Верховной рады Евгений Шевченко. Украина оставила Германию безоружной, пишет СМИ

В частности, он отметил: "Ложный путь был, придется признать. А не ложный, истинный путь…Кравчук покойный сказал когда-то: Украина должна стать, как Швейцария — нейтральной и богатой".

При этом Шевченко отметил, что многие среди известных генералов Вооруженных сил Украины придерживаются мнения, что присоединение к Североатлантическому альянсу — неверный шаг, поскольку может привести Украину к поной утрате субъектности.

Российское руководство неоднократно заявляло, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, а его дальнейшее расширение не повысит уровень безопасности Европе. По заявлению президента РФ Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, невзирая на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.