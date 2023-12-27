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Госизмена. В Польше обвинили ответственных за решения по Украине
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Отправка Польшей вооружения для Вооруженных сил Украины соответствует всем критериям госизмены, заявил в статье для Myśl Polska обозреватель Пшемыслав Пяста. По его мнению,... ПРАЙМ, 27.12.2023
общество , новости, польша, украина, помощь, вооружение
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Отправка Польшей вооружения для Вооруженных сил Украины соответствует всем критериям госизмены, заявил в статье для Myśl Polska обозреватель Пшемыслав Пяста.
По его мнению, отправка вооружения на Украину — это "лишение польской армии оружия, необходимого для выполнения ее конституционных обязанностей, представляет собой акт, наносящий ущерб независимости Республики Польша".
Отталкиваясь от этого утверждения, Пяста делает однозначный вывод: "Таким образом, это соответствует критериям государственной измены".
После этого обозреватель развил свою мысль и призвал привлечь к уголовной ответственности политиков, которые, на его взгляд, ответственны за спонсирование Киева. Среди таковых были названы экс-премьер Матеуш Моравецкий, бывшие министры Мариуш Каминьский и Мариуш Блащак, а также другие чиновники.
Россия неоднократно заявляла, что военная помощь стран Запада Украине не приведет ни к чему хорошему и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием — законная цель для российских войск.